Optužuju je: Švedska influencerica postala 'glavna meta' na društvenim mrežama

Matilda Djerf nedavno se čak našla na Forbesovoj listi 30 ispod 30 te živi svoje snove s modnim brendom, no slatki su se snovi pretvorili u noćnu moru.

Kako tvrde zaposlenici koji su istupili na društvenim mrežama influencerica ih je često ponižavala, posebice kada je riječ o društvenoj hijerarhiji. Rad u uredu pod nadzorom popularne influencerice bio je poput svakodnevnog psihološkog pritiska, što je kod mnogih zaposlenika izazvalo anksioznost i tjeskobu, a neki su čak bili prisiljeni tražiti psihološku pomoć.

'Znala je vikati ako nije bilo kave ili ako netko nije sjedio na ispravnom mjestu, a ako hrana nije bila pravilno podgrijana, potpuno bi izgubila živce', tvrdi jedan od nesretnih zaposlenika. Kad je papir otpao i netko drugi je greškom upotrijebio WC, drugi zaposlenik je morao očistiti prostor prije nego što je Djerf mogla ponovo koristiti svoju kupaonicu.

Suradnica popularne Djerf je potvrdila da Djerf ima svoj osobni WC iz zdravstvenih razloga, no složila se da nije razumno da ga čisti zaposlenik. Bonny je za The Independent izjavila da su svjesni izazova u radnom okruženju te poduzimaju odgovorne korake kako bi ih riješili.

Također, nezadovoljni bivši zaposlenici tvrde da su oni koji nisu pristajali raditi prekovremeno automatski automatski bili smatrani niže rangiranima.

Djerf se navodno loše odnosila i prema zaposlenicima nižeg bankovnog statusa, a navodno je otvoreno pokazivala prezir prema onima koji su koristili javni prijevoz: Zgrožena bi bila kad bi saznala da netko koristi javni prijevoz', svjedočio je jedan od bivših zaposlenika.

Matilda Djerf ranije je progovorila o vlastitom iskustvu kada su je tijekom školovanja psihički zlostavljali prijatelji iz razreda, a ovaj je skandal na društvenim mrežama privukao veliku pozornost, zbog čega se oglasila i sama Djerf.

Napisala je: 'Vrlo ozbiljno shvaćam kritike koje su iznesene i želim jasno dati do znanja da je sigurno radno okruženje puno poštovanja ključno za mene, i kao pojedinca i kao osnivača Djerf Avenue. Ako se bilo koji zaposlenik osjećao zlostavljano ili loše u svojoj ulozi zbog mojih postupaka, to je nešto zbog čega mi je iskreno žao i zbog čega se iskreno ispričavam. Nikada mi nije bila namjera doprinijeti radnom okruženju koje negativno utječe na bilo koga i žao mi je što postoje zaposlenici koji su imali takva iskustva. Međutim, ne prepoznajem se u svim tvrdnjama koje su izrečene i odlučujem ne komentirati pojedinačne slučajeve. Uz to, vjerujem da je vrijedno što se ova pitanja rješavaju, jer to i meni i Djerf Avenue pruža priliku za rast i poboljšanje.”'