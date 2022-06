Ona je privlačna, udana i majka troje djece, a uz to je kći kralja; je li to pravi razlog zbog kojeg princezu Madeleine Šveđani ne podnose?

Nitko ne zna kada je zapravo sve krenulo nizbrdo i u kojem je točno trenutku švedska princeza Madeleine postala toliko nesimpatična svome narodu. Čak i sada, kada sa suprugom i djecom živi u Americi, Šveđani i dalje pokazuju netrpeljivost prema njoj

No ni selidba u Ameriku nije pomogla Madeleine da je Šveđani ostave na miru. Dok je bila u Švedskoj, nije bilo dobro, ali nije dobro ni to što ne dolazi češće kući. Zamjerali su joj izostanak s očeva rođendana, iako su i sami bili svjesni toga da zbog koronavirusa i rigoroznih mjera nije tako lako putovati iz zemlje u zemlju. Nije im bilo po volji ni to što, za razliku od svoje braće i sestara, više ne prima nikakve novčane nagrade, a sada im je zasmetalo to što nije javno čestitala Dan državnosti Švedske.

Čini se da je ona odustala od truda, svjesna da svom narodu nikada neće moći ugoditi.