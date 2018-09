Olivia Newton-John ponovo se bori s opakom bolešću

Australska 69-godišnja zvijezda Olivia Newton-John već tri desetljeća bori se s rakom. Nedavno je otkrila kako joj se opaka bolest ponovo vratila

'Moj muž je uvijek uz mene i daje mi podršku. Vjerujem da ću pobijediti rak i to mi je cilj', rekla je Olivia Newton-John.

Oliviji Newton-John rak je prvi put dijagnosticiran 1992. Taj prvi je bio rak dojke koji je glazbenica pobijedila i zbog kojeg je postala vrlo aktivna zagovornica redovitih liječničkih pregleda za tu bolest.

Prije samo pet godina glazbenici je ponovo dijagnosticiran rak dojke koji joj se proširio u rame. Treća dijagnoza Oliviu Newton-John potakla je da počne koristiti ulje od konoplje za bol.

'Sretna sam da živim u SAD-u gdje je ulje legalno. Moj je san da će uskoro biti tako i u Australiji zbog svih osoba koje boluju od raka ili bilo koje bolesti koja uzrokuje bol', rekla je Olivia Newton-John.

Glumica smatra da je imala sreću što još uvijek može nastupati.

'Obožavam pjevati, to je sve što znam. To je sve što sam radila od svoje 15. Godine. To je moj život', rekla je Olivia Newton-John.