Oduševila je ulogom princeze Diane, a sada priznaje: 'Tijekom karijere snimila sam samo pet stvarno dobrih filmova'

Kristen Stewart otvoreno priznaje kako jako dobro zna da nije svaki film u kojem je glumila bio hit. U intervjuu za The Sunday Times, 31-godišnja glumica, koja glumi princezu Dianu u nadolazećem biografskom filmu Spencer, kaže kako je u svojoj karijeri snimila 'samo pet stvarno dobrih filmova'

U intervjuu za The Sunday Times Kristen je iskreno priznala kako joj se sviđa samo nekoliko desetaka filmova na kojima je radila tijekom svoje karijere. 'To je totalno bez veze. Vjerojatno sam snimila pet jako dobrih filmova, od sve zajedno 45 ili 50 filmova. Mislim da filmove za koje mogu reći da su od početka do kraja vrhunski napravljeni,' kaže Kristen.

Među njezinim omiljenim filmovima, rekla je, su oni od redatelja Oliviera Assayasa, kao što su ‘Clouds of Sils Maria' i 'Personal Shopper'. 'Morat ću pogledati svoju listu filmova. No, njih je vrlo malo i vremenski su razmaknuti. No to ne znači da žalim zbog iskustva koje sam stekla snimajući ih,' dodaje glumica te priznaje da je samo zbog nekoliko filmova požalila što je pristala na ulogu, iako se u tim slučajevima prvenstveno radilo o manjku zabave, a ne o lošim rezultatima.

'Najgore je kad ste usred nečega i znate ne samo da će to vjerojatno biti loš film, već se svi nadamo i podupiremo jedni druge do samog kraja', objasnila je za Times. Na pitanje da navede filmove zbog kojih se tako osjećala, Kristen je to odbila te je rekla: 'Ne! Nisam zla osoba - neću prozivati ljude u javnosti.'

Početkom ovog mjeseca Kristen je u intervjuu za Daily Mail otkrila da što se tiče njezine uloge u filmu Spencer žali samo zbog jedne stvari. 'Još nisam mama. To je jedini dio te uloge zbog kojeg se osjećam nedoraslom.'