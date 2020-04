Roditi se u kraljevskoj obitelji ne znači nužno i da u životu nećete raditi apsolutno ništa. Mnoge europske monarhije posljednjih su se desetljeća poprilično smanjile, što u konačnici znači da većina pripadnika 'plave krvi' mora pronaći pravi posao kako bi preživjeli

Većinu prihoda kraljica i obitelj dobivaju godišnje od vlade, a to je u prošloj godini iznosilo nevjerojatnih 82,2 milijuna funti. Posljednjih mjeseci obitelj se naprasno smanjila - prvo je sa svojih službenih dužnosti u studenom 2019. godine odstupio kraljičin drugi sin, princ Andrew, zbog prijateljstva s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, a samo dva mjeseca kasnije javnost su o svom odlasku obavijestili princ Harry i Meghan Markle.

Princ Albert II i njegova supruga imaju dvoje djece, blizance Gabriellu i Jacquesa, koju imaju titule princa i princeze, a iako je kći rođena dvije minute ranije od sina, monarhijom će jednog dana ipak vladati on. Iako Albert ima dvoje starije djece, budući da su oni rođeni u izvanbračnim zajednicama, o njima se uopće ne raspravlja kao o nasljednicima i članovima kraljevske obitelji.

Neke službene dužnosti još uvijek obavlja i sestra princa Haakona, problematična princeza Martha Louise, no ona ima i zaradu sa strane - napisala je nekoliko knjiga i ima kanal o konjima na YouTubeu, a uz sve to bavi se alternativnom medicinom. Nakon što je prošle godine bila na udaru kritičara objavila je da će u privatnom životu prestati koristiti kraljevsku titulu.

Sedmero članova norveške kraljevske obitelji, uključujući dvoje djece, smatra se jedinima koji po službenoj dužnosti zarađuju u kraljevskoj obitelji. To su kralj Harald V, kraljica Sonja, njihov sin, princ Haakon s obitelji i kraljeva sestra, princeza Astrid.

Od same obitelji, osim kralja, njegovi roditelji te braća i sestre, princeza Astrid i princ Laurent primaju godišnje plaće. Kralj Philippe i kraljica Mathilde imaju četvero djece koja se još uvijek školuju.

U one koji dobivaju službenu kraljevsku plaću, osim kraljice, spadaju okrunjeni princ Frederik i njegova supruga, princeza Mary, kao i njihovo četvero djece, ali i kraljičin drugi sin, princ Joachim sa suprugom, princezom Marie. Mlađi sin upravlja svime samo u slučaju da ni kraljica ni njegov stariji brat nisu u Belgiji.

Prema objavljenoj dokumentaciji vlade Luksemburga, kraljevska obitelj u prošloj godini dobila je 11,8 milijuna dolara za pokrivanje svih administrativnih troškova, a veliki vojvoda uz to je dobio osobni džeparac od 312 tisuća dolara.

Za razliku od svih drugih europskih zemalja, u Luksemburgu tek četiri člana kraljevske obitelji za svoju zaradu dobivaju novac građana. To su redom veliki vojvoda Henri i njegova supruga, velika vojvotkinja Marie Teresa, njihov sin, princ Guillaume i njegova supruga, grofica Stephanie de Lannoy.

Švedska

Puno radno vrijeme u švedskoj kraljevskoj obitelji ima sedmero odraslih i dvoje djece, a to uključuje kralja Carla XVI Gustafa i kraljicu Silviju, okrunjenu princezu Victoriju i njezina supruga, princa Daniela te njihovo dvoje djece.

Victorijin brat, princ Carl sa suprugom, princezom Sophijom, kao i njezina sestra Madeleine također su na kraljevskoj plaći, no njihova djeca nedavno su ostala bez kraljevskih titula. Princ Carl i princeza Madeleine to su dočekali s olakšanjem jer smatraju kako će to njihovoj djeci dati više slobode.

U prošloj godini monarhija je dobila 7,5 milijuna dolara kako bi se pokrili troškovi kralja Carla XVI Gustafa, a među koje spadaju putovanja, plaće zaposlenika i ostale službene dužnosti.