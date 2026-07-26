Obiteljska podrška na raspjevanom trajektu: Jelena Perčin s kćeri bodrila supruga Antu Gelu

Glumica Jelena Perčin i njezin suprug, glazbenik Ante Gelo, ne skrivaju koliko im znači manifestacija 'Trag u beskraju' i glazbena plovidba u čast Oliveru Dragojeviću. Nekoliko tjedana nakon intimnog vjenčanja, par je ponovno zaplovio prema Veloj Luci - ovaj put u posebnim okolnostima. Ante Gelo sa svojim bendom je zabavljao putnike na koncertu na brodu, a Jelena je stigla kao podrška, i to u društvu svoje 17-godišnje kćeri Lote

Majka i kći Jelena Perčin sa kćeri Lotom smjestile su se u prve redove salona i rado pozirale okupljenim fotografima, a mnogi su primijetili koliko Lota nalikuje svojoj poznatoj mami. Dok je Ante Gelo na pozornici predvodio bend uz hitove 'Pismo moja' i 'Kad mi dođeš ti', Jelena i Lota uživale su u emocijama i atmosferi koja je vladala na brodu punom Oliverovih obožavatelja.

Novi bračni početak i posebno mjesto u srcu Ovaj zajednički izlet dodatno je naglasio koliko Jelena i Ante vole upravo ovu manifestaciju - još prošle godine snimljeni su zajedno na trajektu prema Veloj Luci, a sada se ondje vraćaju kao novopečeni supružnici.

Slavni dvojnici: Zvijezde koje si nevjerojatno sliče Izvor: Profimedia

>> Nakon tajnog vjenčanja s Jelenom Perčin, Ante Gelo otkrio još jednu novost: 'Sretan sam' << Podsjetimo, par je sredinom srpnja izrekao sudbonosno 'da'. Navodno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji, prije početka Svjetskog prvenstva u Americi, na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti u krugu obitelji i najbližih prijatelja. O njihovoj se ljubavnoj vezi zna malo, detalje čuvaju daleko od znatiželjne javnosti, no povezuje ih se od 2023. godine, a čini se da im plovidba prema Oliverovoj Veloj Luci polako postaje mala, ali vrlo emotivna tradicija u novom zajedničkom životu.