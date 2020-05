View this post on Instagram

Lijepi eco friendly @kinderfeets_hr biciklić dobio je novog eco frendića:) Ručno izrađen od bambusa dobivenog iz obnovljivih izvora. A vidi ove divote: za svaki prodani bicikl bez pedala tvrtka Kinderfeets® će posaditi drvo. #healthyfitbymariovalentic #ecofriendly #daddyandson #bicycle