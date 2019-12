Novi glumački par u Hollywoodu: Nakon ljubavnog kraha lijepa brineta ponovno ljubi

Rachel Bilson, američka glumica koja se proslavila ulogama u serijama 'The O.C.' i 'Južnjačko srce', u posljednje se vrijeme ne odvaja od glumca Billa Hadera

Bill i Rachel upoznali su se još na snimanju filma 'The To Do List' 2013. godine.

Inače, Bill (41) ima tri kćeri Hannah (10), Harper (7) i Hayley (5) s bivšom suprugom Maggie Carey.

Glumica je u jednom ranijem intervjuu izjavila kako svoju kćer nije dosad upoznavala s dečkima s kojima je izlazila dok se ne bi uvjerila kako je to ozbiljna veza.

'Moja kćer je za mene najvažnija na svijetu i bitno mi je da je i toj osobi s kojom sam u vezi također bitna. U protivnom onda ne bismo ni trebali biti u vezi', jasno je rekla glumica.