Nova era u kraljevskoj obitelji: Nakon abdikacije oca, na prijestolje sjeo princ

Članovi brojnih europskih kraljevskih obitelji okupili su se danas u Luksemburgu kako bi svjedočili abdikaciji velikog vojvode Henrija od Luksemburga, ali i zakletvi njegova sina, princa Guillauma, koji je naslijedio oca
Veliki vojvoda Henri abdicirao je danas u korist svoga najstarijeg sina, princa Guillauma, čime je označen početak nove ere u Europi. Vladar u odlasku potpisao je dokument kojim je službeno okončao 24 godine dugu vladavinu na svečanosti kojoj su nazočili političari, velika vojvodska obitelj i članovi europskih kraljevskih kuća.
Službenom činu uslijedio je dirljiv trenutak kada je veliki vojvoda spustio zastavu s monogramom. Uz njega je bila njegova supruga, velika vojvotkinja Maria Teresa, s kojom je u braku više od 40 godina.
Kasnije je princ Guillaume službeno položio zakletvu kao novi veliki vojvoda Luksemburga, uz svoju suprugu, princezu Stéphanie, koja postaje nova velika vojvotkinja. Dan je započeo abdikacijom: veliki vojvoda Henri, u dobi od 69 godina, formalno se povukao sa svoje dužnosti u Velikoj vojvodskoj palači. Time je slijedio primjer svoga oca, pokojnog velikog vojvode Jeana, koji je 2000. godine abdicirao nakon 36 godina vladavine.
I Henri i njegov nasljednik nosili su za ovu prigodu svečane vojne odore. Unatoč povijesnom značaju dana, obojica su djelovala opušteno, a fotograﬁje su zabilježile i njihov razgovor prije početka protokola. Sjedili su u središtu raskošne zlatom ukrašene dvorane, uz svoje supruge, koje su obje odabrale svečane haljine s pelerinama.
Poznati uzvanici
Među uzvanicima bili su nizozemski kralj Willem-Alexander i kraljica Maxima u pratnji svoje najstarije kćeri, princeze Catharine-Amalije, kao i belgijski kralj Philippe i kraljica Mathilde sa svojom najstarijom kćeri, princezom Elisabeth.
Svečanost je pratilo i posebno simbolično obilježje: veliki vojvoda izašao je van kako bi spustio svoju zastavu, čime je službeno obilježen kraj jedne ere. Ubrzo nakon toga, u Zastupničkom domu, uslijedila je službena zakletva novog velikog vojvode Guillauma. Odlazeća velika vojvodska obitelj, kao i gostujući europski kraljevi i kraljice, tom su prilikom stajali uz Guillauma i Stéphanie.
U duhu očevog čina, novi veliki vojvoda zatim je podignuo zastavu s vlastitim monogramom. Ostatak dana posvećen je svečanom predstavljanju Guillauma kao novog vladara. Nova velika vojvodska obitelj - Guillaume, Stéphanie i njihovi sinovi Charles (5) i François (2) - po prvi su put izašli na balkon Velike vojvodske palače kao vladari svoje domovine. Nakon toga slijedila je posjeta Gradskoj vijećnici, a potom i susret s građanima na Trgu Guillaume II.
Najavljena abdikacija
Veliki vojvoda Henri najavio je svoju abdikaciju još u prosincu 2024., tijekom svog tradicionalnog božićnog obraćanja. Tom je prilikom izjavio: ‘Bilo je to razdoblje u kojem je Luksemburg doživio velike promjene i ponosan sam što sam zajedno s velikom vojvotkinjom mogao koračati tim putem uz vas.’
Istaknuo je kako je tijekom 25 godina vladao nastojeći uvažiti raznolikost stanovništva, potrebu za suživotom i održivost u svim područjima društva, kako bi se djeci ostavila zdravija zemlja. Veliki vojvoda Henri u braku je s Marijom Teresom Mestre, velikom vojvotkinjom Luksemburga, s kojom ima petoro djece: princa Guillauma, princezu Alexandru, princa Louisa, princa Félixa i princa Sébastiena.