Nova era u kraljevskoj obitelji: Nakon abdikacije oca, na prijestolje sjeo princ

Članovi brojnih europskih kraljevskih obitelji okupili su se danas u Luksemburgu kako bi svjedočili abdikaciji velikog vojvode Henrija od Luksemburga, ali i zakletvi njegova sina, princa Guillauma, koji je naslijedio oca

Veliki vojvoda Henri abdicirao je danas u korist svoga najstarijeg sina, princa Guillauma, čime je označen početak nove ere u Europi. Vladar u odlasku potpisao je dokument kojim je službeno okončao 24 godine dugu vladavinu na svečanosti kojoj su nazočili političari, velika vojvodska obitelj i članovi europskih kraljevskih kuća. Službenom činu uslijedio je dirljiv trenutak kada je veliki vojvoda spustio zastavu s monogramom. Uz njega je bila njegova supruga, velika vojvotkinja Maria Teresa, s kojom je u braku više od 40 godina.

Kasnije je princ Guillaume službeno položio zakletvu kao novi veliki vojvoda Luksemburga, uz svoju suprugu, princezu Stéphanie, koja postaje nova velika vojvotkinja. Dan je započeo abdikacijom: veliki vojvoda Henri, u dobi od 69 godina, formalno se povukao sa svoje dužnosti u Velikoj vojvodskoj palači. Time je slijedio primjer svoga oca, pokojnog velikog vojvode Jeana, koji je 2000. godine abdicirao nakon 36 godina vladavine.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

I Henri i njegov nasljednik nosili su za ovu prigodu svečane vojne odore. Unatoč povijesnom značaju dana, obojica su djelovala opušteno, a fotograﬁje su zabilježile i njihov razgovor prije početka protokola. Sjedili su u središtu raskošne zlatom ukrašene dvorane, uz svoje supruge, koje su obje odabrale svečane haljine s pelerinama. Poznati uzvanici Među uzvanicima bili su nizozemski kralj Willem-Alexander i kraljica Maxima u pratnji svoje najstarije kćeri, princeze Catharine-Amalije, kao i belgijski kralj Philippe i kraljica Mathilde sa svojom najstarijom kćeri, princezom Elisabeth. Svečanost je pratilo i posebno simbolično obilježje: veliki vojvoda izašao je van kako bi spustio svoju zastavu, čime je službeno obilježen kraj jedne ere. Ubrzo nakon toga, u Zastupničkom domu, uslijedila je službena zakletva novog velikog vojvode Guillauma. Odlazeća velika vojvodska obitelj, kao i gostujući europski kraljevi i kraljice, tom su prilikom stajali uz Guillauma i Stéphanie.

Abdikacija i novi vladar u Luksemburgu Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET







