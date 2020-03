Njihovo vrijeme tek dolazi: Ovo su mlade nade hrvatske glazbe koje će vladati top listama, neke su već zamijetili i svjetski poznati glazbenici

Strpljivim radom i javnim djelovanjem krenuli su u krčenje puta svoje karijere. Mladi su, na počecima, svatko u svom glazbenom žanru, no o ovim imenima sve se više govori i njihovo je vrijeme za potpun razvoj. U slučaju da su vam dosadili poznati pjevači ili jednostavno želite čuti nekog novog, zanimljivog i talentiranog, vrijeme je da vidite tko će to zasjati

'Često smo skupa pjevali uz klavir ili gitaru, koju me pokušavao naučiti svirati, ali nije mi išlo jer nisam mogla stisnuti žice onako kako treba. Zbog toga su me roditelji upisali u glazbenu školu za klavir. No meni ipak program glazbene škole nije bio baš zabavan i nije mi davao dovoljno slobode u izražavanju, pa sam se počela sama igrati harmonijama i melodijama iz glave. Već s devet godina počela sam pisati svoje skladbe, kojih se i danas znam prisjetiti i odsvirati na klaviru, a onda mi najčešće dođe inspiracija za neku novu pjesmu. Roditelji su mi puštali kvalitetnu glazbu poput Beatlesa, Stonesa, Pink Floyda, Zeppelina. Mogu reći da su time prilično utjecali na moj glazbeni ukus', izjavila je Mirna.

White on White

Marko Rogić ugledni je riječki odvjetnik i vlasnik riječkog Book caffea Dnevni boravak, ali i kantautor kojem je stage name White on White. Pjesme je počeo stvarati sasvim slučajno, kad je njegova supruga Martina sa svojom plesnom skupinom Flame radila performans za koji su im trebale neke instrumentalne stvari. A onda je kreativnost 'iscurila iz njega' u razdoblju od nekoliko mjeseci. Pjesme su mu na engleskom, u cijelosti autobiografske i, kako je rekao, 'ogoljene bez šminke do bola'. Zahvaljujući Darku Terleviću (The Siids) i Vavi Simcichu nastao je njegov album 'Out of Nowhere'.