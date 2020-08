Nježna posveta Elle Dvornik kralju funka koji bi danas proslavio 56. rođendan

Obitelj, prijatelji i obožavatelji prisjećaju se legende domaće glazbe koji bi danas da je živ feštao sa svojom obitelji. Neprežaljeni genijalac preminuo prije 12 godina, a mezimica kralja funka, blogerica Ella obilježila je njegov rođendan na društvenim mrežama

Splićanin je preminuo u rujnu 2008. godine, no podsjetnik na njegovu glazbu i karakter prisutan je na svakom koraku društvenih mreža, do te mjere da ponekad izgleda da je Dino prisutan na sceni. Kroz glazbu će to uvijek i biti. Naročito je na njegov rođendan emotivna kći Ella koje su posvetu mužu i ocu odlučile odaslati danas svaka na svoj način. Uz fotografiju s tatom Dinom, Ella Dvornik je napisala da njezina druga kćer Lumi Wren danas ima šest mjeseci.

Ellino tijelo krase dvije tetovaže koje je posvetila svom tati. 'Puno vas voli i poštuje vaš smušeni muž i otac Dino Dvornik', riječi su koje je istetovirala na nadlakici, a koje je on napisao na razglednici. Njegova udovica Danijela prošle je godine ispričala kako je tu razglednicu dobila od supruga dok je on boravio u Švicarskoj.

Druga je veliku tetovažu koja krasi njezina leđa. Riječ je o velikom nadrealističkom crtežu kojeg je Ella istetovirala prije više od tri godine. 'Oduvijek sam voljela ovaj crtež. I moj otac također. On je vjerovao da crtež predstavlja reinkarnaciju. Teško je objasniti zašto jer crtež na prvu djeluje malo morbidno, ali poanta umjetnosti je upravo u tome da vidiš ono što želiš vidjeti. On je u tome vidio nešto pozitivno dok je drugima crtež bio uznemirujuć. Bila sam fascinirana njegovim načinom razmišljanja i nakon što je umro, odlučila sam to tetovirati njemu u čast', napisala je blogerica kao objašnjenje.