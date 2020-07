Ella Dvornik poručila: 'Ništa nije opasnije od majke kojoj se ne dopušta da vidi svoje dijete'

View this post on Instagram

Zamisli. Nosis dijete u sebi skoro cijelu godinu. Tri cetvrtine te godine, stvaras potpuno novu osobu. Njen mozak, organe, udove, kožu...na kraju, Slomi te, preznoji, RASPARA, rastvori, rastegene...izrežu te, režu mišiće, kožu, masti, maternicu, pa te opet šivaju natrag, vade iz tebe komade ostataka svega što je tvoje dijete držalo na životu. Učiš ponovno hodati, prihvatiti novo tijelo, novi život. Kad izađe van, prvi put ugledaš to dijete, promatraš, ne znaš ništa o njoj. Ni kakva je osoba, ni kakva će bit, što ju zanima, koje su joj mane, vrline, ne možeš birati kako će izgledati ni kojeg će spola biti, ni koje seksualne orijentacije , a ni vjere.. ne kažu uzalud da je “bezuvjetna ljubav”. Nema uvjeta, osim onog da ju voliš baš takva kakva je, da joj pomogneš da bude najbolja što može bit, da joj budeš oslonac, rame za plakanje i učiteljica, ne mama, već prijateljica. Htjela ili ne, od tog dana nadalje kuneš se sebi da nikad ti nitko nece stati na put između tebe i nje. I da ce ti uvijek biti prva, jer je dio tebe. Jer ste skupa budne bile, usred noći zajedno ste plakale, obje ste bile umorne, sve ste skupa prvi puta prošle, ništa nije bilo teško iako je bilo najteže....svaki trenutak provele ste koža uz kožu. I onda kada njoj ne bude dobro, kada je tvoja pomoć samo ona ljubavi i podrške, kad znanost mora preuzeti, al kad te najviše treba, i kad ti nju trebaš najviše, kad si razočarana jer nemaš magicne moći da joj pomogneš da bude bolje, dobijes samo 15 minuta dnevno!!! Kad ste obje u najvećem strahu od svijeta oko sebe kad se osjećate tužno i slabo i bespomoćno, netko ti ipak stane na put i sva obećanja koja si dala toj maloj osobi prenese u ograničenje od bijednih 15 minuta! Nakon svega sto ste prošle skupa, Ne mogu to zamisliti, niti mogu to prihvatiti, niti bi pregrizla jezik na takav sadizam. Dopustite majkama da budu sa svojom djecom u bolnicama koliko god dugo žele i prestanite biti licemjerni! I Ne boj’te se ničega, jer nista nije opasnije od majke kojoj se ne dopušta da vidi svoje dijete. Maternica je zeznuta stvar 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 a vi? Šta je razljutilo vašu maternicu danas? #pričeiznutra