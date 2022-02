Nives Ivanišević pobjegla u toplije krajeve i otkrila koliko uživa u majčinstvu

Radijska voditeljica i supruga našeg proslavljenog tenisača ne krije koliko uživa u majčinskoj ulozi, a navedeno je potvrdila i svojom posljednjom objavom na Instagramu

Radijska voditeljica nedavno je odlučila odgovoriti na neka od pitanja koja su joj postavili pratitelji na Instagramu pa je tom prilikom progovorila i o iskustvu poroda. 'Ja sam rodila na carski u Petrovoj i mogu reći sve samo najbolje... Od sestara do doktora, ništa me nije razočaralo. Bilo me jako, jako strah, ali valjda te u životu strah stvari koje ne poznaješ i s kojima se nisi susreo. Ali, evo, mogu iz svog iskustva i iz svih iskustava bliskih osoba reći da je taj moment kad primiš svoje malo čudo u ruke moment kad zaboraviš na sve ostalo', napisala je u svom odgovoru.

Gorana i Nives vjenčali su se na tajnoj ceremoniji 2017. godine, a godinu kasnije kao kruna ljubavi rodio im se sin Oliver. Radijskoj voditeljici to je prvo dijete, dok umirovljeni tenisač iz braka s Tatjanom Dragović ima kćer Amber i sina Emanuela.