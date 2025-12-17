Ništa od nove europske turneje Rolling Stonesa, a evo i zašto

The Rolling Stones otkazali su planove za stadionsku turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi 2026. godine, potvrdio je Varietyju izvor blizak bendu

Odluka benda dolazi nakon izvješća da se gitarist Keith Richards nije mogao u potpunosti obvezati na taj pothvat, zbog čega je turneja, koja još nije bila službeno najavljena, ukinuta. Iako promotori i dvorane privremeno drže datume slobodnima, bend je odustao od ideje za ljetnu turneju sljedeće godine.​

Detalji otkazivanja Keith Richards, koji će uskoro napuniti 82 godine, suočava se s dugogodišnjom borbom protiv artritisa, što ga je prisililo da promijeni stil sviranja i što ga čini nesposobnim za fizičke zahtjeve višemjesečne turneje po Europi. Iako je Richards nedavno bio u odličnoj formi tijekom kratkog nastupa od tri pjesme na Soho Sessionsu u New Yorku prošlog mjeseca, to je ipak nešto sasvim drugo u odnosu na naporan stadionski maraton. Izvori bliski bendu navode da su interne rasprave o turneji zapele upravo zbog Richardsove nespremnosti na obvezu od više nego četiri mjeseca na putu.

The Rolling Stones Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen



