Ništa od nove europske turneje Rolling Stonesa, a evo i zašto

I. B.

17.12.2025 u 07:57

Rolling Stones
Rolling Stones Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
The Rolling Stones otkazali su planove za stadionsku turneju po Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi 2026. godine, potvrdio je Varietyju izvor blizak bendu

Odluka benda dolazi nakon izvješća da se gitarist Keith Richards nije mogao u potpunosti obvezati na taj pothvat, zbog čega je turneja, koja još nije bila službeno najavljena, ukinuta. Iako promotori i dvorane privremeno drže datume slobodnima, bend je odustao od ideje za ljetnu turneju sljedeće godine.​

Detalji otkazivanja

Keith Richards, koji će uskoro napuniti 82 godine, suočava se s dugogodišnjom borbom protiv artritisa, što ga je prisililo da promijeni stil sviranja i što ga čini nesposobnim za fizičke zahtjeve višemjesečne turneje po Europi. Iako je Richards nedavno bio u odličnoj formi tijekom kratkog nastupa od tri pjesme na Soho Sessionsu u New Yorku prošlog mjeseca, to je ipak nešto sasvim drugo u odnosu na naporan stadionski maraton. Izvori bliski bendu navode da su interne rasprave o turneji zapele upravo zbog Richardsove nespremnosti na obvezu od više nego četiri mjeseca na putu.

The Rolling Stones
  • The Rolling Stones
  • The Rolling Stones
  • The Rolling Stones
The Rolling Stones Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Budućnost benda

Unatoč otkazivanju turneje, The Rolling Stones gotovo su završili novi studijski album s producentom Andrewom Wattom, što signalizira da će nastaviti snimati glazbu iako su uživo nastupi za sada obustavljeni. Bend nije nastupao uživo od završetka 20-dnevnog sjevernoameričkog dijela turneje Hackney Diamonds 2024. godine, a Chuck Leavell, pijanist na turneji, i glasnogovornici benda nedavno su najavljivali da nova europska turneja slijedi uskoro. Bend bi mogao nastupiti ponovno kad uvjeti to dopuste, ali za sada se fokusiraju na rad u studiju.

