Nina Violić: 'Prije su me neke stvari više dirale. Sada sam mirnija. Ja sam rudlava crvenokosa pristojna gospođa. Temperamentna da, ali nisam buntovnica'

Dramska prvakinja HNK Zagreb više od dvadeset godina djeluje na umjetničkoj sceni. Iza sebe ima sijaset hvaljenih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga, brojne nagrade za rad i glumački doprinos. Od svojih početaka bila je ali i ostala sinonim za odvažnost i ekstravaganciju kad je o modi riječ, ali i zbog ljudskopravaških angažmana. Nina Violić progovorila je o cijepljenju, vezi s Filipom Šovagovićem, povjerenju u ljude

'Živim neke dane turbulentno i nesigurno, a neke dane - presretno i ludo. Tako uvijek živim. Kad sam dobre volje, optimistična, razmišljam kako je ustvari sve to što nam se događa jako dobro. Imam osjećaj da živimo u nekoj velikoj promjeni. Život kako smo prije toga svega živjeli - kako su ljudi vjerovali da je to održivo? Najzanimljivije mi je zašto smo se ranije osjećali sigurnima? Na osnovi čega? Meni je sada zanimljivo vrijeme', ispričala je Nina Violić za Jutarnji list .

Otkrila je da ona kuha, a da njezin životni partner Filip Šovagović 'uvijek sve kuharske zasluge pripisuje sebi'. 'Zapravo, i on kuha. On kuha meso, ja kuham ribu. Zadnje vrijeme i naručujemo pa nam donesu', rekla je.

Na napise da je buntovna glumica, naglasila je da uopće sebe tako ne doživljava. 'Ja uopće nisam dosljedna u tim svojim 'buntovima'. Nisam. Kad mi neke stvari smetaju, onda to direktno kažem, bez okolišanja. Ali nisam neka osoba koja se buniti mora. Prije su me neke stvari više dirale. Sada sam mirnija. Ja sam rudlava crvenokosa pristojna gospođa. Temperamentna da, ali nisam buntovnica. Znam da me prati ta etiketa. Ne znam zašto? Pa vidite i čujete da sam fino odgojena dama. Samo se uvijek borim za svoju istinu. Ljudi ne dožive tu moju istinu pa ju ponekad čitaju kao bunt, ponekad kao šalu', smatra.