Gošća ovotjednog talk showa 'Friday Live', voditeljice Nevene Rendeli Vejzović bila je pjevačica Nina Badrić, a dvije su dame osim razgovora o potresu i pandemiji koronavirusa, dotakle se i slavne pjevačice Adele i njezina gubitka kilograma, o čemu javnost raspravlja već danima

Nevena Rendeli Vejzović odradila je još jedan talk show 'Friday Live', koji se emitira preko Facebook kanala Miss 7, i to iz udobnosti svoga doma. Gošća ovotjednog showa bila joj je pjevačica Nina Badrić , koja je, baš poput Nevene, intervju odradila sređena tek do struka, otkrivši kako je i ona, baš poput voditeljice, na košulju odjenula trenirku, budući da se ona ne vidi na kameri.

Nina Badrić dala je svoje viđenje svega, započevši sve riječima kako to 'više nije Adele, već model' te da izgleda fantastično i neprepoznatljivo. Ono što je rekla zapravo je ono što misle mnoge žene, no o tome šute.

'Što se tiče Adele, meni je bila lijepa i ovako i onako. Sve ovisi kako se čovjek osjeća, pa je tako i njoj došlo do glave nositi 45 kilograma viška, što je dosta nezgodno. Sretna sam zbog njenog zdravlja i da je uspjela dobiti bitku s kilogramima. Ono što me generalno smeta je da se u našem poslu glazbenika prvenstveno sve gleda i mjeri. Radi se takav estetski teror nad svakom glazbenicom da je to već postalo degutantno.