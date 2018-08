Nina Badrić progovorila o ljubavi sa sedam godina starijim odabranikom: 'Život je da se živi'

Nedavno je otkrivena nova ljubavna priča pjevačice s 52-godišnjim Tinom Bralom iz Livna kojem je bila tiha patnja u mladosti. Za vezu s poduzetnikom kojeg poznaje odavno, za nju je - prst sudbine

Svoju vezu Nina Badrić više ne krije. Sa 7 godina starijim poduzetnikom Tinom Bralom ljubav cvjeta.

'Ne može splasnuti nešto što ide prema nekom lijepom zapravo životu, i ja ne volim puno pričati o privatnim stvarima zato što mi se to jednom odbilo o glavu, iskreno jako, jako bolno, život je da se živi', izjavila je za IN Magazin Nove TV. O prstenu na ruci za koji se nagađa da je zaručnički, ponovo je rekla nešto što stalno u zadnje vrijeme poručuje: 'Mislim da to nikome nije ni bitno, mislim da je to najbitnija stvar koju trebam znati samo ja'.