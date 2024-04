Nina Badrić iznenadila priznanjem: 'Pokušali su me zlostavljati i slomiti'

'Koliko vidim u komentarima, i on je dobio ' simpatizere ' nakon svoje pokajničke izjave, što smatram suludim. Nitko ne bi trebao iskazati empatiju prema osobi koja zbog svog položaja u društvu i moći koju ima na bilo koji način uznemirava suradnice. Važno je reći da kada nam se događaju takve situacije, momentalno trebamo kontaktirati policiju i prijaviti zlostavljača', rekla je pjevačica za Story pa podijelila dio vlastite priče.

'Ne poznajem osobno Matanića i pratila sam, kao i mnogi, cijelu priču putem medija. Zaista je čudno da se o tome godinama glasno govori , da svi to nekako znaju, a da se još davnih dana nije prokazalo njega kao osobu koja uznemirava svoje suradnice', rekla je Nina Badrić i izrazila oštar stav spram onih koji mu pružaju moralnu podršku:

'Zadržati svoje dostojanstvo i proći sve bilo je jako teško. I platila sam visoku cijenu svoje neovisnosti. U ovome poslu kao ženi nitko mi nije čuvao leđa pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se 'očešali' o mene jer su znali da me nema tko obraniti. Doživjela sam puno puta ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su me pokušali psihički ili emocionalno zlostavljati. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u danom trenutku.'

Pojasnila je da je riječ o situacijama kojih se nerado sjeća te da se čudi vlastitoj hrabrosti i prkosu za koje nije ni znala da ih ima, a na kojima zahvaljuje odgoju svoje majke.