Nikada nije želio biti holivudski ljepotan: Kako je Brad Pitt prihvatio ulogu opakog ubojice

Za njim uzdišu žene diljem svijeta, filmovi u kojima glumi rasprodaju se u tren oka, a popularnost mu je s godinama vrtoglavo rasla. Brada Pitta od početka karijere prate nazivi kao što su holivudski ljepotan, vječni zavodnik i šarmer, a njemu je upravo to oduvijek smetalo te je želio da ga se najmanje pamti zbog izgleda

'Odjednom je postao netko tko se stalno nalazi na naslovnicama časopisa i svi su htjeli znati sve o njemu – s kim se druži i s kim izlazi', objašnjava Cooper Lawrence, psiholog i autor knjige 'Kult slavnih'. U to vrijeme Brad je bio u vezi s Juliette Lewis iako su tabloidi nagađali o njegovoj romansi s Geenom Davis, spekulirajući da se preselila s platna nakon završetka snimanja filma 'Thelma & Louise'. Ipak, Oscarom nagrađeni film usmjerio je Bradovu karijeru na drugu putanju, onu za koju se slavni glumac bojao da će mu je ograničiti i narušiti.

Brad Pitt nikada nije želio biti poznat samo zbog izgleda te je to pokušao izbjeći prihvaćajući različite uloge. Isječak videa 'E! True Hollywood Story' otkriva Pittovo razmišljanje i dvojbe nakon uloge u hit filmu 'Thelma & Louise'.

Redatelj Sena ponudio mu je ulogu izmišljenog ubojice Earlyja Graycea u psihološko-kriminalističkom trileru 'Kalifornija', unatoč tome što je Pitt do tada bio poznat samo po ulogama karizmatičnih zavodnika i ljubitelja žena. 'Upoznao sam ga i svidjelo mi se to kako doživljava ulogu. Znao sam da je on dobar izbor', prisjeća se Sena.

Tadašnja Bradova djevojka Juliette Lewis također se pojavila u filmu iz 1993. godine – glumila je Grayceovu ljubav i žrtvu Adele Corners. 'Kako su tada bili u vezi, mislio sam da ta odluka može biti ili pun pogodak ili potpuna katastrofa. No moram vam priznati - bilo je odlično. Sva interakcija između njih dvoje bila je jako stvarna', kaže Sena.