Nik Vujičić, Moby i Carl Cox u svjetskim ekskluzivama za Exitov rođendanski vikend

Proslava dvadesetog rođendana Exita bit će održana od 13. do 16. kolovoza na Petrovaradinskoj tvrđavi, ali već za vikend koji neposredno prethodi godišnjici rođenja festivala, 29. lipnja, EXIT tim pripremio je globalnu ekskluzivu, internacionalni panel s jednim od najpoznatijih svjetskih motivacijskih govornika, humanitarnog radnika, autora mnogih globalnih bestsellera i istinskim prijateljem festivala Nikom Vujičićem!

Specijalno B-Day izdanje EXIT TV-a predstavit će od petka 26. do nedjelje 28. lipnja apsolutne svjetske ekskluzive, nikad emitirane snimke festivalskih nastupa glazbneih giganata Carl Coxa, Mobyja i Bena Klocka . U petak, 26. lipnja taočno u 20:20 stiže antologijski set neokrunjenog kralja Exita, velikog Carl Coxa snimljen prošlog ljeta na mts Dance Areni, nakon kojeg, iste večeri, slijedi nastup rezidenta berlinskog Berghaina Bena Klocka, snimljen na istoj grandioznoj pozornici, samo godinu dana ranije. U srpnju davne 2009. godine, svega desetak dana nakon objave albuma “Wait For Me” publika Main stagea svjedočila je fantastičnom nastupu glazbenog genijalca Mobyja , a u subotu 27. lipnja u 20:20 svi će se moći vratiti na tu nezaboravnu večer. Svi streamovi će se moći pogledati na Facebook stranici EXIT festivala i You Tube kanalu .

VELIKA PROSLAVA 20. ROĐENDANA OD 13. DO 16. KOLOVOZA

Proslava dvadesetog rođendana EXIT festivala održat će se od 13. do 16. kolovoza na Petrovaradinskoj tvrđavi. Svoje nastupe potvrdili su Robin Schulz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Artbat, Nina Kraviz, Tale of Us, Black Coffee, Ofenbach, Burak Yeter, DJ Regard, , Roni Size b2b LTJ Bukem, Boris Brejcha, Meduza, Denis Sulta b2b DJ Tennis, Dax J b2b Kobosil, 999999999 live, Francois X, Juliana Huxtable, Monosaccharide, Marcel Dettmann, VTSS, SPFDJ, Laibach, Obojeni program Massimo, Goblini, Buč Kesidi, Marko Nastić, , Insolate, Andrew Meller, Ilija Djoković, Kristijan Molnar, Coeus, Space Motion, After Affair, Lag, Monosaccharide i Bokee, a nova imena očekuju se jako brzo. U prodaji su četvorodnevne ulaznice po cijeni od 450 KN putem službene stranice exitfest.org i prodajne mreže Entrio.hr.