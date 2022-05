Nije mogla suspregnuti suze: Amber Heard vrlo je zorno opisala navodne prve udarce tadašnjeg supruga Johnnyja Deppa

Započelo je svjedočenje Amber Heard, glumice koja tuži svog bivšeg supruga za 50 milijuna dolara zbog navodnog fizičkog nasilja tijekom njihova braka. Nakon tjedana saslušanja raznih svjedoka, Heard je sada sudu pokušala objasniti kroz što je prolazila i kada je točno došlo do prvog Deppovog udarca

‘Sjedili smo na kauču i normalno razgovarali. On je pio. Mislim da je možda konzumirao i kokain jer je bilo nekih ostataka na stoliću. Svirala je muzika, zapalili smo cigarete, a onda sam ga upitala oko tetovaže na njegovoj ruci. Nisam razaznala što piše, izgledala mi je kao neki crni otisci. Kada je rekao da na tetovaži piše Wino, mislila sam da se šali i prasnula u smijeh. Udario me posred lica, a ja sam se nastavila smijati jer nisam znala što bih drugo u tom trenutku’, govorila je u suzama na sudu poznata plavuša, a potom nastavila:

‘Smijala sam se i očekivala da će se i on početi smijati, da je samo riječ o nekoj jako lošoj šali. Ali on mi je ponovno prišao, još me jednom udario i pogrdnim riječima mi govorio da nisam smiješna. Kada me drugi put udario bilo mi je jasno da nije riječ o nikakvoj šali. Udario me bez razloga’.

Nakon toga glumac ju je navodno udario i treći put, kada je Amber navodno završila na podu. Objasnila je kako je znala da ga mora ostaviti, a nije bila spremna na to.