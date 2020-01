Nije mogla sakriti emocije: Glazbena diva Celine Dion od voljene majke oprostila se na pozornici

Prema napisima kanadskih medija, Thérèse Tanguay Dion, majka vlasnice hita 'My Heart Will Go On' Celine Dion, preminula je ovoga tjedna u 92. godini života

'Najistaknutija majka u Quebecu' preminula je kasno u četvrtak kod kuće, okružena obitelji i prijateljima. Konkretni uzrok se ne zna, ali Thérèseina kćer, starija sestra Celine imena Claudette, prošle je godine otkrila kako se njihova majka suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući oštećenje vida, sluha i gubitkom pamćenja. Kanadska glazbena diva trenutno se nalazi na velikoj glazbenoj turneji 'Courage' a nastup koji se ovoga petka održao u Miamiju posvetila je svojoj majci uz izvedbu neponovljivu baladu iz filma 'Čarobnjak iz Oza', 'Over the Rainbow'.

'Mama, neizmjerno te volimo', napisala je na francuskom i engleskom 51- godišnja kanadska zvijezda na Instagramu ispod objavljene obiteljske fotografije.

Thérèseina smrt dogodila se samo dva dana nakon četvrte godišnjice smrti supruga Celine Dion Renéa Angélila koji je bitku s rakom izgubio u 73. godini života, a proteklog četvrtka Celine je također obilježila četvrtu godišnjicu smrti starijeg brata Daniela (59) nakon teške bolesti.

Poznata kao 'Maman Dion', Thérèse Tanguay-Dion rođena je na poluotoku Gaspé u jugoistočnom Quebecu. Sa suprugom Adhemarom, koji je 2003. godine preminuo u 80. godini života, imala je 14 djece, a mnogobrojnu obitelj odgajali su u mjestu Charlemagne u predgrađu Montreala. Osim kao majka kanadske glazbene dive, Thérèse Tanguay-Dion također je bila poznata kao veliko televizijsko ime u Quebecu s vlastitom kulinarskom emisijom 'Maman Dion' koja se emitirala na francusko-engleskom kanalu TVA. Posljednji put u vlastitoj emisiji pojavila se 2002. godine kada se od malih ekrana oprostila kako bi se brinula o bolesnom suprugu.

Nakon suprugove smrti, Thérèse Tanguay-Dion posvetila se humanitarnom radu što je na koncu rezultiralo osnivanjem Zaklade Maman Dion 2006. godine koja je na početku svake školske godine osiguravala školske potrepštine i odjeću djeci slabijeg imovinskog stanja. Premijer kanadskog grada Quebeca, François Legault, na Twitteru je ovoga petka podijelio svoje saučešće napisavši: 'Izvanredna žena, tako velikodušna, tako draga, koja je cijeli svoj život posvetila dobrobiti svoje obitelji. Naša obitelj iz Quebeca žali zbog vašeg odlaska'.

Triste d’apprendre le décès de Thérèse Dion, Maman Dion pour tous les Québécois. Une femme remarquable, si généreuse, si aimante, qui a consacré sa vie entière au bien-être de sa famille. Notre grande famille québécoise pleure son départ. Toutes mes condoléances à la famille Dion — François Legault (@francoislegault) January 17, 2020