Nije lako naljutiti Nives Celzijus, a kome uspije vodi ga na sladoled

Pjevačica Nives Celzijus za sebe kaže da je rijetko ljuta, pa čak i kad napišu da je ljuta, ona se na to ne naljuti, nego joj je to među smješnijim stvarima koje o sebi ima priliku čitati. Kao potvrdu svoje neljutitosti navodi nevjerojatne situacije koje je podnijela sa smiješkom na licu, a onog tko je vidi ljutu obećava odvesti na sladoled

'Ja sam toliko neljuta osoba da kad mi frend kasni sat vremena na dejt u restoranu, ja ga dočekam sa smiješkom i platim mu ručak', počinje Nives nizati situacije u kojima se nije naljutila i prebacuje na temu prekida ljubavnih veza.

'Jednom me dečko ostavio preko konobara. Ako ste mislili da je 'post it prekid' ponižavajući, razmislite dvaput. Nisam bila ljuta', piše Nives i dodaje kako mu je čestitala rođendan 2 mjeseca poslije, i to naravno sa smiješkom.