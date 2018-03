Nevjerojatni prohtjevi slavnog para: Djeca će spavati u zlatnim krevetima s posteljinom od svile

Biti će to njihova druga zajednička turneja, no ovoga puta Beyonce i Jay Z na put oko svijeta krenuti će sa svoje troje djece i to u stilu. Prema napisima magazina Heat, već dobro poznati po nevjerojatnim zahtjevima na nastupima, slavni bračni par ovoga je puta otišao i korak dalje

Beyonce i Jay Z od organizatora traže da za njihove blizance na svakoj lokaciji budu kinderbeti izrađeni od 18-karatnog zlata, kako bi imali najbolji mogući smještaj. 'Beyonce je navikla imati najbolje, a to što će iduće mjesece provesti na putu, ne znači da i tada ne mora uživati u luksuzu kakvom želi', otkrio je izvor blizak paru.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 19, 2018 at 10:20pm PDT

To bi značilo da cijela garderoba gdje će boraviti mora biti temperirana na točno 25,5 stupnjeva Celzijusa i ispunjena mirisnim svijećama od ruže. Ako ste mislili da je samo Beyonce zahtjevna, prevarili ste se, jer jednako izbirljiv je i njezin suprug, Jay Z. On zahtijeva da gdje god da se pojavi na raspolaganju mu moraju biti kutije pune Ace of Spades šampanjca. Dlaka s glave neće pasti niti njihovoj djeci, šestogodišnjoj Blue Ivy i blizancima Rumi i Siru, koji će uskoro proslaviti prvi rođendan.

'Čak će i blizanci boraviti u luksuzu, budući da su Bey i Jay zatražili kinderbete izrađene od 18-karatnog zlata te posteljinu od svile. Novac za njih zaista ne predstavlja nikakav problem, jer znaju da će zaraditi nevjerojatan iznos čim karte krenu u prodaju.'

Turneja 'On the Run II', započet će u Cardiffu, a nakon što prođu Europu, potom i Sjevernu Ameriku, sve će završiti spektaklom u Vancouveru. Za razliku od prošle turneje, ovoga puta imaju gotovo dvostruko više nastupa, stoga se nagađa kako će na račun spremiti 198 milijuna dolara.