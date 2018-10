Neviđeni uspjeh Lady Gage i Bradleyja Coopera: Album u rekordnom roku zasjeo na prvo mjesto najprodavanijih

Nakon samo tjedan dana 'borbe' s ostalim hit pjesmama, soundtrack Lady Gage i Bradleyja Coopera, iz njihovog filma 'Zvijezda je rođena' zasjela je i službeno na prvo mjesto Billboardovih 200 albuma u Americi

Za takav uspjeh Lady Gagi i Bradleyju Cooperu trebalo je tek tjedan dana, a slavna pjevačica to je već postigla svojim osobnim albumima - 'Born This Way' (2011), 'Artpop' (2013) i 'Joanne' (2106), kao i albumom 'Cheek to Cheek' (2014) kojeg je snimila s Tonyjem Bennettom.