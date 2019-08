Nevena Rendeli gušta sa suprugom i preslatkim kćerkicama: 'Mak kaže da sam luda i da to mogu samo ja'

View this post on Instagram

Evo da se i ja pridružim #svjetskitjedandojenja, kad može @gisele mogu i ja 💪😎. Iako su me ovakve fotke pomalo nervirale kad su blizanke bile male jer sam njih od početka i dojila i hranila na bočicu i onda sam nakon 4 mjeseca premorena odustala od dojenja i uvijek sam se nekako osjećala krivom zbog današnjeg trenda/pressinga. S Vitom je priča bila puno jednostavnija i lakša i evo je još uvijek uživa na prsima. Što želim reći, mame ne dajte da vam netko nameće što i kako sa svojom djecom, dojenje je stvarno super kad ide lako a ponekad je bočica jednostavno dobar izbor i za vas i za vaše dijete. Nitko se ne bi trebao osjećati manje mama zbog toga. Živjelo dojenje ali živjela i boca koja ponekad život spašava 💪! . . . #motherhood #motherofthree #breastfeeding #worldbreastfeedingweek