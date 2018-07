Neraskidivo prijateljstvo: Marijana i Petra skupa i na medenom mjesecu

A sta cu, morala sam s njom i na medeni mjesec! 😂 ✨🤩🏖️ @modakomoda . . #nocnidjir #viskostanjeuma #viskolito #fjaka #rakija #dalmacijaumomoku #dalmacijamorejaiti #purelove #friendsforever #honeymoon #beautifulday #purebeauty#vacationmode #nismomiuteglirasle

A post shared by Marijana Batinic (@marijanabatinic) on Jul 1, 2018 at 1:48am PDT