Neraskidiva veza majke i sina: Sve o odnosu Jacqueline Kennedy Onassis i Johna F. Kennedyja Jr.-a

Slavna Jacqueline Kennedy Onassis od malih je nogu poticala svog sina da prihvati sve ponude i uvijek slijedi svoje srce, bez obzira na rizike, kao i da nikada ne dopusti da 'izgori' zbog prevelikih očekivanja. Bila je nevjerojatno ponosna na njega, no jedino što ga je uvijek molila, kao da je znala da će jednom nešto poći po zlu, bilo je da ne sjeda za upravljač aviona

Nakon što je 1956. rodila mrtvorođenče, djevojčicu koju su nazvali Arabella, a potom je samo dva dana nakon rođenja, tek tri mjeseca prije atentata na Johna F. Kennedyja preminuo i njihov sin, nedonošče Patrick, Jacqueline Kennedy bila je posebno osjetljiva po pitanju djece, ali i smrti koja kao da je, kada se govorilo o njihovoj obitelji, čekala novu žrtvu ispred vrata. Stariji brat američkog predsjednika poginuo je u Drugom svjetskom ratu, a mlađa sestra u avionskoj nesreći samo četiri godine kasnije. Robert F. Kennedy ubijen je 1968., a njegova udovica Ethel Kennedy ostala je bez roditelja, ali i brata u dvije avionske nesreće. Senator Ted Kennedy bio je teško ozlijeđen 1964. godine nakon prometne nesreće u kojoj je poginulo dvoje ljudi, a u avionskoj nesreći, odmah po uzlijetanju, poginuo je i posinak Jackie Kennedy, Alexander Onassis.

Stoga i ne čudi to da je svog sina Johna F. Kennedyja Jr.-a željela svim silama spriječiti da sjedne za upravljač aviona. Navodno mu je često govorila: 'Nemoj upravljati avionom. U našoj je obitelji bilo previše nesreća.' Kako bi učinio majku sretnom, John F. Kennedy Jr. dao joj je riječ i, doista, sve do njezine smrti 1994., nedugo nakon što je upoznao buduću suprugu Carolyn Bessette te je započeo s radom njegov časopis George, u avionu je bio tek putnik. No želja je bila prejaka, stoga je krajem 1997. odlučio ispuniti svoj nedosanjani san i upisao letačku školu. Kako je otkrio pisac biografije Christopher Anderson, Ted Kennedy i Maurice Tempelsman, dugogodišnji partner Jackie Kennedy, morali su joj se na samrti zakleti da mu nikada neće dopustiti da upiše školu letenja. I Kennedy i Tempelsman itekako su dobro znali da je Jackie imala noćne more te je sanjala da njezin sin pogiba u avionskoj nesreći dok sam upravlja avionom.

'Loš osjećaj' oko svega imala je i njegova supruga Carolyn, osobito nakon što je doznala da je u tajnosti upisao letačku školu. Na kraju je taj loš osjećaj postao stvarnost, a Jackie Kennedy nasreću nije dočekala dan u kojem se ostvarila njezina noćna mora te u kojem je njezin sin u smrt sa sobom poveo suprugu Carolyn, kao i njezinu sestru Lauren Bessette. Jackie Kennedy bila je posebno osjetljiva prema sinu. Kako i ne bi kada je dobila preuranjene trudove i završila na hitnom carskom rezu, nakon čega je u inkubatoru proveo šest dana da bi mu se razvila pluća. U bolnici su na kraju proveli dva tjedna, a nakon izlaska, umjesto da prikupi snagu i brine se o novorođenčetu, Jackie Kennedy morala se pobrinuti za selidbu obitelji u Bijelu kuću.

Kako bi preživjela inauguraciju supruga, Jackie je pila tablete Dexedrine koje su joj dale snagu i da pohodi čak tri od predviđenih pet inauguracijskih balova. 'Uvijek sam žalila što nisam provela dovoljno vremena u tim prvim satima s Jackom, no zato sam mu najbolje od sebe dala kroz našeg Johna, sina za kojim je žudio godinama', izjavila je svojedobno Jacqueline Kennedy, a svim silama trudila se držati kći Caroline i sina Johna daleko od očiju javnosti. Kako je rekla, oduvijek je željela da njezina djeca odrastaju u normalnom okruženju, a ne da ih odgajaju medicinske sestre i agenti tajne službe. Iako su imali stručnu pomoć nadohvat ruke i najbolje dadilje, Jackie i John trudili su se uvijek biti uz djecu. Unatoč izvanbračnim aferama i svim bračnim problemima, jedino što im je bilo zajedničko i držalo ih na okupu bili su upravo Caroline i John Jr. No Jackie je sve više živjela u strahu, bojeći se za sigurnost obitelji, osobito nakon što je uhićen Richard Pavlick, čovjek koji je planirao zabiti se u njegov automobil. Nažalost, nije strahovala bez razloga, a nakon izvršenog atentata u Dallasu nitko nije bio siguran kako i na koji način im predočiti očevu smrt. Na kraju je ta teška vijest pala na pleća dadilje Maud Shaw te je ona prvo rekla strašnu vijest Caroline, a potom idućeg jutra Johnu Jr.-u. Navodno je upravo on pitao dadilju je li tata na nebo sa sobom ponio i svoj veliki avion.

Budući da mu je otac preminuo samo tri dana prije njegova trećeg rođendana, nije bilo prikladno napraviti veliko slavlje. Ipak, Jackie je odlučila na svoj način obilježiti rođendan tada jedinog muškarca u njezinoj obitelji te je pripremila malu zabavu na kojoj su otvarali poklone. 'Čak i u dobi od tri godine John je bio pravi mali gospodin s manirima. On i Caroline bili su razigrani, no ne i razmaženi. Znali su jako dobro kako se trebaju ponašati jer ih je majka naučila tome.' Ono što je Jackie svim silama željela bilo je da zaštiti svoju djecu od svega i da im priliku da budu sretni, no isto tako bila je itekako svjesna toga da ih mediji nikada neće pustiti na miru. Pomoć oko djece pružao joj je i Bobby Kennedy te je često znao voditi Johna sa sobom u ured, no koliko god joj je to olakšavalo život, utoliko joj je i otežavalo jer je njezin sin u muškarcima s kojima je provodio puno vremena vidio očinske figure. Upravo zbog toga je i agent tajne službe Bob Foster, koji je bio zadužen za sigurnost djece, dobio otkaz nakon što mu se John jednom prilikom obratio s 'tata'.

Sama Jackie pokušala je nastaviti sa životom, trudeći se osloboditi tuge, no kako se približavala prva godišnjica njegove smrti, bilo joj je samo teže. Na samu godišnjicu smrti Jackie je odvela djecu u park, a znajući da će tjelohranitelji paziti na njih, pronašla je osamljenu klupu te je plakala bez prestanka nekoliko sati. Čak i kada je napokon krenula dalje te su novi muškarci počeli ulaziti u njezin život, Bobby Kennedy bio je njezin najveći oslonac, a prema mišljenju mnogih, i ljubavnik. Jacqueline Kennedy svim je silama pokušala biti najbolja majka, trudeći se da djeca što manje osjete gubitak oca. Tako je 29. svibnja 1966., na dan kada bi John F. Kennedy proslavio 49. rođendan, Jackie poklonila sinu izložbeni primjerak aviona Piper Cub iz Drugog svjetskog rata, koji nije imao motor, ali je u njemu John F. Kennedy Jr. ipak mogao glumiti kao da upravlja njime. Nakon što je ubijen i njezin šogor Robert F. Kennedy, poznatiji kao Bobby, Jackie nije krila to koliko je razočarana svojom zemljom, dapače razočaranje je dovelo do mržnje i njezine želje da svoju djecu odgaja daleko od Amerike. Je li to bio razlog ili ne, no 20. listopada 1968. udala se za 29 godina starijeg Aristotela Onassisa na intimnoj ceremoniji na njegovu privatnom otoku Skorpiosu. Iako Kennedyjevi nisu odobravali njezin novi brak, njezin novi suprug nije se zamarao time. Jedino mu je bilo stalo do mišljenja Caroline i Johna, koje je obasipao skupocjenim poklonima i provodio sate igrajući se s njima. Barem prividna sreća trajala je do 1975., kada je i Onassis preminuo, a Jackie je drugi put postala udovica u 45. godini života. I ovoga puta fokusirala se na djecu, zbog kojih je odbila i mnoge primamljive poslovne ponude.