Neodoljivi prizori s ulica New Yorka: Poznate mame u šetnji sa svojim preslatkim nasljednicama

Proći nezapaženo u New Yorku za neke je slavne osobe doista nemoguće. Paparazzi u stopu prate većinu njih, osobito slavne manekenke Irinu Shayk i Chrissy Teigen, koje su ovoga puta 'uhvatili' s njihovim kćerkicama

Njezina mezimica, izrazito plave kose, njezin je najveći ponos, a to se vidi i na posljednjim paparazzo fotografijama snimljenim na ulicama New Yorka. Malena Lea De Seina za šetnju je odabrala jarkoružičasti kaputić, ispod koje je provirivala šarena haljinica, no najviše pogleda izazivala je njezina torbica u obliku mace, koju nije ispuštala iz ruke.

Veliku pozornost na njujorškim ulicama izazvala je i manekenka i supruga pjevača Johna Legenda, Chrissy Teigen, točnije, njihova četverogodišnja kćerkica Luna.