Nekadašnji vladar plesnog podija Davor Bilman zna se našaliti na svoj račun i nasmijati obožavatelje

Znani je majstor plesa i 'strogi' član svakog žirija u koji zasjedne, no u privatnom životu djeluje razigrano i simpatično. U moru poslovnih fotografija na društvenim mrežama nerijetko pokaže i svoje ležerne fotografije, a najmanje su to one na kojima pleše

Diplomirani ekonomist Davor Bilman, danas se bavi neuro lingvističkim programiranjem pa kao trener radi na edukaciji djelatnika i poslovnih partnera brojnih tvrtki. Predstavlja i metodu 'Skener osobnosti by Davor Bilman' jer vjeruje da je u vođenju posla, kao i komunikaciji u svakodnevnom životu poznavanje osobnosti presudno za uspjeh. No domaća publika pamti ga po plesu te ga je upoznala kroz show 'Ples sa zvijezdama'.

Upravo se sa svojim pratiteljima na Instagramu prisjetio svojih plesnih vremena. 'Mojih top 10 glupih faca kada se 100% uživiš u čagu. Slobodno se smijte', opisao je fotografije Davor Bilman na kojima ga se može vidjeti iz raznih razdoblja života u različitim modnim izdanjima. 'Čaga je nula bez tih faca', 'Super je kad se čovjek zna nasmijati na svoj račun i onda to još podijeli s drugima', poručili su mu oduševljeni sljedbenici.

Premda se cijelog života intenzivno bavio plesom, Davor je u svojevrsnoj 'plesnoj mirovini'. Ne bavi se natjecateljskim plesom, ali sada pleše za svoj gušt. Ne voli plesati na svadbama ili u nekom klubu jer to svi od njega očekuju, a ples mu je strast koje se ne želi odreći, svojedobno je izjavio.