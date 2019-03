Davor Bilman: 'Kod drugih cijenim točnost, direktnost i opuštenost, a kod sebe bih rado promijenio - lijenost'

Nekadašnjeg vladara plesnih podija i ekonomista šira je javnost upoznala još u prosincu 2006. kao člana žirija 'Plesa sa zvijezdama', a potom su ga gledatelji mogli pratiti u 'Supertalentu'. No malo manje njih zna da je Davor Bilman osmislio i jedinstvenu metodu 'skener osobnosti', kojom, tvrdi, može u nekoliko sekundi vizualnog kontakta s osobom prepoznati njezinu osobnost. Za tportal je govorio o svojim plesnim i drugim vještinama, knjizi koju je napisao i trenutno promovira, očinstvu te kako se izvlači iz neugodnih situacija

Kako na osnovi odjeće možete procijeniti je li primjerice netko istinski roker ili se samo odijeva tako, jer je sad fora i trend nositi kožne jakne, bajkerske čizme, majice s natpisom i slično?

Njihova je osobnost različita. Ono što je istina to je da je sada in, moderno imati rokerske majice, koje su počeli nositi i oni koji to nisu. Ako pogledam vas, vidim da nosite prstenje, narukvice, frizuru, tetovaže, a onda je to nepogrešivo jedna vrsta osobnosti.