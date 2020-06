Davor Bilman pokazao koliko mu sin zapravo nalikuje

On je dobro znani majstor plesa te dokazano strogi član svakog žirija u koji zasjedne, a u privatnom životu djeluje vrlo staloženo, razigrano i simpatično. Iako svog sina Lea rijetko pokazuje na društvenim mrežama, kada se to dogodi - on postaje prava zvijezda

Davor Bilman sa svojim je 20-godišnjim sinom Leom u sjajnim odnosima i to je nekoliko puta dao do znanja u intervjuima. Lea je Davor dobio u braku s prvom suprugom Vesnom.

Iako je Bilman vrlo aktivan na društvenim mrežama, sina Lea rijetko pokazuje, pa svaka objava s njime posebno obraduje obožavatelje. Tako je bilo i s posljednjom na kojoj je pokazao koliko mu nasljednik zapravo nalikuje. ‘Svoji i različiti’, napisao je plesni instruktor, ali zapravo sličnost je i više nego očita. Mladi Leo ponovno je promijenio frizuru pa je zapravo sada gotovo identičan ocu s ćelavom glavom.