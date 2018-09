Nekada je bila glavna zvijezda romantičnih komedija, a evo gdje je holivudska miljenica danas

Mnogi zaljubljenici u romantične komedije na sam spomen imena glumice Molly Ringwald postanu nostalgični, prisjećajući se nekih od najvećih hitova uz koje su odrastale mnoge generacije 80-ih godina. Nekada glavni lik u romantičnim komedijama i dalje glumi, no s godinama se promijenio njezin angažman - režiseri je više ne uzimaju za uloge djevojke glavnog glumca, već za onu brižne majke

A zašto su je godinama svi obožavali? Pa vjerojatno zato što je svojim stavom jasno pokazivala ono što su mnoge djevojke njezinih godina diljem svijeta željele biti. Zahvaljujući svojim glumačkim sposobnostima lako se uživjela u ulogu snobice Claire u 'The Breakfast Clubu' , zaboravljive Samanthe u 'Šesnaest svijeća' ili Andie, djevojke koja ne pripada nigdje, u 'Lijepa u ružičastom' .

U travnju 2010. godine, u jednom od mnogobrojnih intervjua kada je predstavljala film 'For Keeps' , u kojem je glumila trudnu tinejdžerku, Molly je rekla: 'Nisam željela poslati krivu poruku tinejdžerima. Na neki način imala sam odgovornost jer sam bila jako poznata te sam zbog toga mnogima bila uzor. Nisam željela snimiti film koji će nositi poruku da je lako u tinejdžerskim godinama ostati trudan i roditi bebu.'

'Naravno da život u Parizu donosi svoje probleme, no oni su ništa prema onima u Los Angelesu. Biti celebrity u Los Angelesu može itekako loše utjecati na vaš život', rekla je za L.A. Times .

S vremenom, točnije s godinama, promijenili su joj se i glumački angažmani, a dobila je i svoju prvu ulogu majke. U filmu 'The Secret Life of the American Teenager' glumila je tako mamu glumice Shailene Woodley.