dio televizijskog identiteta

'Negativac' iz domaće hit serije drastično promijenio imidž: Svi se pitaju što je napravio s brkovima

D.A.M.

30.06.2026 u 21:00

Alan Blažević sa Sanjom Marin u seriji 'Divlje pčele'
Alan Blažević sa Sanjom Marin u seriji 'Divlje pčele' Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec
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Dok obožavatelji serije 'Divlje pčele' odbrojavaju dane do povratka omiljenih likova na male ekrane, pažnju javnosti ukrao je glavni antagonist, Ante Vukas. Glumac Alan Blažević, koji je maestralno utjelovio moćnog i strogog pater familiasa, iznenadio je obožavatelje potpuno novim imidžem, pokazavši da izvan seta izgleda sasvim drukčije

Tijekom cijele prve sezone, gusti, oštri brkovi bili su neizostavan dio Antinog mračnog televizijskog identiteta, dajući mu onu prepoznatljivu dozu strogosti od koje su gledatelji pomalo i strepili. No, čini se da je Alan Blažević, nakon što je pala zadnja klapa prve sezone, odlučio napraviti drastičan rez.

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Glumac sa zavidnom međunarodnom karijerom obrijao je svoj zaštitni znak, što je odmah izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama. Fanovi su sada podijeljeni u dva tabora. Dok jedni tvrde da mu lice bez brkova daje blaži i pristupačniji izgled, drugi smatraju da mu brkovi savršeno pristaju i nadaju se da će ih vratiti za snimanje novih nastavaka omiljene serije.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia, montaža: Neven Bučević

Pauza koja svima teško pada

Koliko je Alan Blažević 'uspio' kao glumac i dopro do publike, najbolje dokazuje činjenica da im nedostaje, unatoč tome što glumi najvećeg negativca u seriji. Nedavno se i sam našalio na račun ljetne pauze emitiranja, pitavši pratitelje na Instagramu koliko im je 'grubo' kada u ponedjeljak u 20:15 upale televizor, a serije nema. Uz opasku kako je 'čak i njemu gadno', samo je potvrdio da je serija 'Divlje pčele' postala neizostavan dio večernje rutine.

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Umjesto na plažu, glumac se nakon prestanka snimanje serije, prvo zaputio radno u Beograd, gdje trenutačno snima gostujuću ulogu u jednoj dramskoj seriji. Kako je sam otkrio, tek nakon odrađenog posla slijedi pravo opuštanje. Nakon dva mjeseca ljetne pauze, na jesen je ekipa opet na setu.

Serija 'Divlje pčele'
  • Serija 'Divlje pčele'
  • Serija 'Divlje pčele'
  • Serija 'Divlje pčele'
  • Serija 'Dvije pčele'
  • Serija 'Divlje pčele'
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Serija 'Divlje pčele' Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tom Dubravec

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