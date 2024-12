Nećete vjerovati kakve je sulude zahtjeve Mariah Carey tražila za božićnu turneju

Američka pjevačica Mariah Carey prije 30 godina objavila je pjesmu 'All I Want For Christmas Is You'. S obzirom na uspjeh skladbe, neslužbeno je prozvana 'kraljicom Božića'. Ove će godine blagdane obilježiti posebnom turnejom 'Christmas Time'. A spektakl će pjevačica završiti 17. prosinca u rodnom New Yorku, u Barclays Centru u Brooklynu