Ne zna se koja je ljepša: Doris broji zadnje trudničke dane, a Nives stalno pokazuje trbuh

Eto sto ti je dobra kamera, gledam ove fotke i mislim si kako mi je dobro pod palmom na ovom putovanju 🌴☀🌊 . . . A realno sam u dvoristu, iza mene je mocvara 😂😂 . . . #maštamožesvašta Photo by: #huaweip20pro #huaweitriplecamera @huaweimobilehrv

