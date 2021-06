Ne glumata ženu rock zvijezde: Ulicama Londona patrolira supruga Roda Stewarta

Većina supruga svjetskih rock zvijezda nema ništa protiv života na visokoj nozi, ali Penny Lancaster, treća supruga Roda Stewarta nije jedna od njih

Prvog radnog dana u policijskoj uniformi, tijekom obilaska grada, snimljeno je kako j Lancaster uhvatila prijestupnika koji je mokrio na ulici.

Ugledavši kako plavokosa ljepotica, opremljena lisicama, policijskom radio stanicom, elektrošokerom i palicom kreće prema njemu, čovjek se brzo zakopčao, piše The Sun, no novu gradsku policajku to nije zadovoljilo pa je izgrednika natjerala da počisti za sobom.