'Naučila sam da samo ljubav nije dovoljna, a sve ostalo ću učiti do kraja života i vjerojatno umrijeti u neznanju'

Zadnjih 10 dana me trese temp 39! Nije bilo nimalo jednostavno stajati na nogama a kamoli pjevati 2 h. Sada kad je sve iza mene zelim vam se zahvaliti. Niti jedan koncert nisam niti pomislila otkazati samo iz postovanja prema svakome od vas koji ste u ovim vremenima odavno kupili karte. Znam ja to oduvijek ali ja zaista imam najbolju publiku na Svijetu! Pomogli ste mi i nosili me bili ste moja ljubav i moj glas. Hvala svim tetama doktoricama i stričekima doktorima koji su me krpali a najvece hvala mojima koji su me grlili i pazili noću i čvrsto me držali za ruku i bili moja snaga. Ljubav je to. Hvala vam ❤️ #showmustgoon🏁