Potpuni stranci Nini Badrić na brodu priredili predivno iznenađenje! Nije izdržala: ‘Uljepšali ste mi život’

Jedno sasvim obično putovanje na relaciji Hvar - Split pretvorilo se u nešto što naša pjevačka diva nije očekivala. Ninu Badrić slučajni suputnici spontano su iznenadili upravo njenom pjesmom 'Dani i godine’

‘To su posebni trenuci koji oduzimaju dah i napune srce’, stoji u jednom od komentara pod objavom Nine Badrić na Instagramu, a komentatorica nije ni sekunde pogriješila. Slaže se i sama Nina koja je video koji je objavila opisala kao nešto što joj je ‘uljepšalo život’.

Nina je na svom putovanju katamaranom iz Hvara do Splita naišla na, kako sama kaže, ‘genijalnu ekipu mladih’. Našla se tu i gitara te nije trebalo čekati dugo da krene pjesma. Okupljena ekipa spontano je zapjevala hit Nine Badrić ‘Dani i godine’, a kako je to izgledalo možete pogledati u nastavku.

