Nastupom britanskog DJ-a Male počelo oproštajno izdanje Outlooka

Nakon završetka oproštajnog Dimensionsa, posljednje izdanje Outlooka, ponajvećeg europskog festivala bass glazbe i soundsystem kulture počeo je nastupom Male, britanskog DJ-a, producenta i suosnivača grupe Digital Mystikz u pulskoj Areni

Pred tisućama dobro raspoloženih i rasplesanih posjetitelja, za jednosatnog nastupa pratio ga je The Outlook Orchestar. Nakon Male, čija kreativnost i utjecaji ne jednjavaju ni nakon 20 godina na sceni, u sklopu programa otvorenja ovogodišnjeg Outlooka predstavili su se dub-reggae-ska bend Gentleman's Dub Club iz Leedsa, koji godinama reputaciju grade na energičnim nastupima uživo. Ovaj je bend u prošlosti podržao brojne poznate umjetnike kao što su Roots Manuva, The Streets, The Wailers, Busy Signal, U-Roy i Finlay Quaye.

Ponajveći europski festival bass glazbe i soundsystem kulture nastavlja se, sve do ponedjeljka ujutro, u i oko štinjanske tvrđave Punta Christo.