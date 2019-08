Najveća domaća i regionalna bass imena dolaze na posljednji Outlook na tvrđavi Punta Christo

Najveći europski festival bass glazbe i soundsystem kulture na tvrđavi Punta Christo, koje će se održati od 5. do 9. rujna tradicionalno će otvoriti koncert u pulskoj Areni 4. rujna

Kako bi dugo ostao u sjećanju, spektakl će uveličati Mala & The Outlook Orchestra. Malu, kao jednog od najbitnijih autora u modernoj bass glazbi, čija kreativnosti i utjecaj ne jenjavaju niti nakon 20 godina na sceni, pratit će The Outlook Orchestra ritam sekcija, među ostalima na udaraljkama sjede vrhunski glazbenici: Richard Spaven (Flying Lotus, The Cinematic Orchestra), i Eddie Hicks (Sons Of Kemet). Uz njih festival će otvoriti legenda drum’n’bassa Andy C, reper Loyle Carner, Shy FX i njegov Ragamuffin Soundsystem, miljenici festivalske publike Gentleman’s Dub Club te zvijezda u usponu Flohio. Nakon toga festival seli na čarobnu tvrđavu Punta Christo gdje će se u četiri dana izmijeniti preko 300 bass glazbenika iz cijelog svijeta. Među njima naći će se i izvrsna regionalna i domaća imena.

Na Moatu, kultnoj pozornici dugačkoj 50 metara, prvi dan festivala, u četvrtak, Barely Legal ima poseban jungle set, tu su i legende DJ Rap i Kenny Ken, kojima će se pridružiti naš Filip Motovunski i zatresti ovu jedinstvenu pozornicu. Filip Motovunski ljeto provodi nastupajući po Europi i obali, a iza sebe ima niz zapaženih izdanja na prestižnim labelovima poput Subtitles Music, Jungle Cakes i Bad Taste Recordings.