Napokon je otkriven razlog zašto nije uspio prvi brak Meghan Markle: Jedna stvar nikako se nije sviđala njezinom bivšem suprugu

Dugoiščekivani memoari o Meghan Markle i princu Harryju napokon su ugledali svjetlo dana, a s njima su u javnost dospjeli i još nepoznati detalji njihovog života. Mnoge je iznenadila informacija o njezinu životu prije ulaska u kraljevsku obitelj, a koja se tiče njezina propalog braka s televizijskim producentom

Prvi brak Meghan Markle s televizijskim producentom nije uspio jer se Trevoru Engelsonu nije svidjelo što je, zahvaljujući ulozi u seriji 'Suits', postala slavna i što joj se ta slava brzo 'omilila'. Tvrdnje su to napisane u bombastičnim memoarima 'Finding Freedom' koji su danas napokon ugledali svjetlo dana, a u kojima autori Omid Scobie i Carolyn Durand tvrde kako je danas 43-godišnji Engelson želio da njegova supruga bude 'ovisna o njemu', posebice kada su financije u pitanju.

Veza koja je nakon sedam godina okrunjena brakom 2011., a koji je potrajao tek do 2013. godine, raspala se nakon što je Meghan postala poznata. Memoari 'Finding Freedom' otkrivaju kako se tada 23-godišnja Meghan zaljubila u Trevora u doba kada je on bio tek producent u usponu, nakon što ga je The Hollywood Reporter stavio 2009. godine na listu Top 35 ispod 35 godina.

Iako su u vezi bili čak sedam godina, brak je potrajao tek 23 mjeseca, nakon što je uloga u uspješnoj seriji promijenila i njihove osobne odnose.

'U doba dok su još bili samo u vezi, Meghan je svojim najbližim prijateljima otkrila kako je Trevor ne podržava u njezinoj glumačkoj karijeri. Osjećala je da mu se sviđa što je ovisna o njemu i to je prava istina njihove veze - Trevor je bio onaj dominantni u vezi. Sviđalo mu se to što on 'donosi kruh', što jedino preko njega Meghan može upoznati ljude u industriji', otkrio je bliski prijatelj Meghan Markle.

Nakon što je dobila ulogu u seriji 'Suits', Meghan je sve više vremena provodila u Torontu, dok je Engelson i dalje živio u Americi, pa je i to itekako utjecalo na raspad njihovog braka. Do 2013. godine njihovi su se susreti prorijedili, a producent je čak sam te godine pohodio dodjelu Oscara, tvrdeći kako je dobio tek jednu ulaznicu. No, istina je navodno bila sasvim drugačija.