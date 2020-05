Veliko slavlje započelo je još u petak, 22. svibnja, na dan kada joj i pada rođendan, no čestitke, cvijeće i pokloni pristižu i dalje sa svih strana svijeta, čime se 'crna pantera' i pohvalila na svom Instagram profilu. A što se tiče njezina izgleda, za nju su godine doista tek brojka na papiru

Svi oni koji su bili uz mene u najtežim trenucima, u svim mojim usponima i padovima, koji me prate da ne posrnem i koji diskretno stoje uz mene, zahvalna sam za cijeli život. Moje putovanje je do sada bilo predivno, a ja se stalno podsjećam da moram raditi na sebi kako bi učila i rasla iz dana u dan. Bez svih vas ja danas ne bi bila ovdje, Naomi ne bi postojala.

A vi (znate dobro koji ste), koji me obasipate svojom iskrenošću, upornošću i ljubavi, znajte da mi to znači sve na svijetu. Volim vas...i mama, hvala ti što si me rodila i što si mi dala životnu lekciju!', napisala je Naomi Campbell.