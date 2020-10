Nakon što je izgubila nevjerojatnih 45 kilograma, Jessica Simpson bacila se na fitness režim i dodatno utegnula figuru

Glumica i pjevačica Jessica Simpson nakon posljednje trudnoće u kojoj se udebljala čak 100 kilograma odlučila je promijeniti način prehrane i počela vježbati te je nedavno sve zadivila svojim novim izgledom

Osobni trener slavne zvijezde, Harley Pasternak pomogao joj je doći do ovih rezultata. ‘Mislim da je Jessica rekla da je imala oko 108 kilograma. Nisam siguran, pročitao sam to u vijestima. U svakom slučaju, imali smo što za raditi’, prisjetio se nedavno pa dodao: 'Morala je vratiti težinu koju je imala prije trećeg djeteta. No, kako nastaviti isti režim zauvijek? To je razlog zašto nisam veliki ljubitelj ekstremnih dijeta i radikalnih oblika vježbanja'.