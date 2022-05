Nakon prerane smrti Raya Liotte oglasila se njegova velika ljubav: 'Moj život s njim posljednjih godina bio je čaroban. Imali smo ono o čemu mnogi samo sanjaju'

Samo dva dana nakon smrti zvijezde filma 'Dobri momci', glumca Raya Liotte, javnosti se u velikoj tuzi oglasila njegova voljena zaručnica Jacy Nittolo. Zgodna frizerka za koju je holivudski glumac zaručio prije dvije godine emotivno se s njim oprostila i svima pokušala pokazati koliko su se voljeli

'Moj život s njim posljednjih godina bio je čaroban. Ray i ja dijelimo duboku ljubav koju ću u svome srcu zauvijek čuvati. Smijali smo se svaki dan i bili smo nerazdvojni. Naša je kemija bila divlja na najbolji način. On mi je bio sve na svijetu i nismo se mogli zasititi jedno drugog. To je prava ljubav o kojoj se sanja. On je bio najljepša osoba koju sam poznavala, a čak je i to podcjenjivanje', stoji u objavi koja je brzo osvanula na mnogim svjetskim portalima, a ispod koje je Jacy priložila nekoliko zajedničkih fotografija.