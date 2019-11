Nakon pola godine šutnje, oglasio se moćni producent kojeg Taylor Swift optužuje za prevaru

Prvo ga je optužila za kršenje autorskih prava, a onda krenula u javnu bitku s izdavačkom kućom na čijem je čelu Scooter Braun, inače njezin donedavni menadžer. Braun je dugo šutio oko nemilog događaja, a sada je jasno pokazao svoj stav

Osim toga osudi je Swift zbog promicanja ove teme na društvenim mrežama.

'U posljednjih šest mjeseci niti jednom nisam razgovarao o ovoj temi, niti davao nikakve izjave. Kada je u sve uključeno toliko ljudi koji se nisu imali prilike sastati uživo, onda dolazi do zabuna, nerazumijevanja i grešaka. Ponavljam, neću ulaziti u detalje jer to nije moj stil. Mislim da živimo u vrlo toksičnom vremenu, ljudi više ne komuniciraju i zato smatram da društvene mreže nisu adekvatno mjesto za rješavanje poslovne problematike. Ne volim kada to rade političari, niti bilo kakvi drugi poslovni ljudi. Ne sviđa mi se kada se to radi. Ako zbog svog ne sudjelovanja u takvoj igri ja ispadam loš, neka onda budem loš, ali nećete me vidjeti tamo', zaključio je.