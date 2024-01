Nakon kratke i teške bolesti preminula zvijezda 'Narcosa'

Cantov američki glumački debi dogodio se 2013. godine u Foxovoj kriminalističkoj triler seriji 'The Following', s Kevinom Baconom u glavnoj ulozi.

Rođen u Meksiku, Adan Canto odrastao je u Teksasu, a prije glumačke gradio je glazbenu karijeru. Napisao je pjesme za nekoliko meksičkih TV emisija i filmova, a na kraju je i sam stao na pozornicu u kazališnoj adaptaciji Almodóvarova filma 'All About My Mother'.