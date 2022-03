Nakon incidenta, Akademija je održala hitan sastanak o slučaju Willa Smitha i osudila njegovo ponašanje

Događaj koji je zasjenio ovogodišnju dodjelu Oscara, je bez sumnje napad Willa Smitha koji je udario u lice komičara Chrisa Rocka

Kako je otkrio jedan izvor za CNN, vodstvo Akademije pokrenulo je službenu istragu povodom napada na Chrisa Rocka, na nedjeljnoj ceremoniji dodjele nagrada koja je sve šokirala.

Vodstvo Akademije razmatralo je izbacivanje Smitha sa same ceremonije, rekao je izvor za CNN no donositelji odluka na Akademiji nisu se mogli organizirati na vrijeme kako bi donijeli odluku prije nego što je on osvojio Oscara kao najbolji glumac. Smith (53) osvojio je svojeg prvog Oscara nakon što je u izravnom prijenosu ošamario Chrisa Rocka zbog vrijeđanja njegove supruge Jade Pinkett Smith koja je bila uznemirena komičarevom opaskom na račun njezine izbrijane glave budući da pati od alopecije, odnosno gubitka kose.