Nakon dvadesetak godina završilo je najveće glazbeno neprijateljstvo

Njihov zategnuti odnos traje još od 2002. godine, kada je John u intervjuu za CBS News njezinu pjesmu iz filma Die Another Day nazvao 'najgorom Bond temom svih vremena'. Dvije godine kasnije, tijekom dodjele Q Awards, je izjavio: 'Madonna, najbolji live izvođač? Ma dajte, molim vas', optužujući je pritom za pjevanje na playback.

Od tada su razmijenili brojne oštre komentare, no Madonna je odjednom Instagramu objavila kako su konačno 'zakopali ratne sjekire'.

Pjevačica je otkrila da ju je Johnov nastup na SNL-u podsjetio na trenutak iz mladosti kada je krišom pobjegla od kuće kako bi ga gledala uživo u Detroitu. Taj nastup opisala je kao 'nezaboravan' i ključan za njezin životni put.

'Uvijek sam se osjećala kao autsajder dok sam odrastala, a gledajući njega na pozornici shvatila sam da je u redu biti drugačiji, isticati se i birati manje utabane staze. Zapravo, to je bilo neophodno', napisala je Madonna.

Glazbena suradnja

Dodala je kako ju je godinama boljelo što netko koga toliko cijeni javno izražava antipatiju prema njoj kao glazbenici. No, odlučila ga je posjetiti iza pozornice SNL-a, gdje joj se Elton John ispričao i zamolio za oprost. Par se zatim zagrlio, a Elton joj je otkrio da je napisao pjesmu za nju te izrazio želju za suradnjom.

Na SNL-u John i Carlile izveli su pjesmu Little Richard’s Bible sa zajedničkog albuma Who Believes In Angels?, koji bi mogao postati njegov deseti album broj jedan u Velikoj Britaniji.

U odgovoru koji je uputio Madonni, John joj se zahvalio što ga je došla podržati te što mu je oprostila izjavu. Na Instagramu je priznao da nije ponosan na svoje ranije izjave te pohvalio njezin rad na podizanju svijesti o HIV/AIDS-u 1980-ih godina i 'revolucionarni doprinos' koji je otvorio vrata čitavoj generaciji ženskih glazbenica.

'Zahvalan sam što možemo krenuti dalje', napisao je John, dodajući kako ga uznemirava sve veća podijeljenost u svijetu. Istaknuo je kako su on i Madonna uvijek bili prihvaćeni od zajednica koje su danas pod prijetnjom te izrazio nadu da će zajedno učiniti 'velike stvari' za one kojima je potrebna podrška.