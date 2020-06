Najveći kritičar Anne Wintour nije zadovoljan njezinom isprikom: 'Trebala bi svima objasniti zašto se točno kaje'

Nekadašnji urednik i novinar američkog modnog magazina André Leon Talley već mjesecima kritizira svoju bivšu šeficu Annu Wintour. Uvrijeđen stavom i načinom zbog kojeg je potjeran sa svog radnog mjesta, Talley sada reagira i na nedavnu ispriku moćne Britanke koja godinama vlada modnim biznisom

'Prije svega želim započeti ovo javljanje dajući vam do znanja da shvaćam vaše osjećaje i izražavam duboku empatiju prema onome što mnogi od vas prolaze. To su tuga, gnjev i bol. Posebno se obraćam crnim članovima našeg tima da mogu samo zamišljati kakvi su ovo za vas dani. Isto tako, znam da su povreda, nepravda i nasilje prisutni već jako dugo. Krajnje je vrijeme da to prepoznamo i učinimo nešto po tom pitanju’, napisala je tada 70-godišnjakinja.

Upravo Talley, njezin nekadašnji zaposlenik, koji je dobio otkaz bez objašnjenja, već mjesecima u javnosti kritizira svoju bivšu šeficu. Iznimka nije bio ni najnoviji obrat. ‘Očigledno je da se Wintour bori za svoje mjesto u Vogueu, te da je njezina moć na sve klimavijim nogama. Moram naglasiti da izjava gospođe Anne Wintour proizlazi iz privilegirane pozicije. Ona je osoba odrasla u kolonijalizmu, i mislim da joj je moć vrlo bitna. Nikada neće dopustiti da bilo što ometa njezinu bijelu privilegiju’, rekao je Talley te dodao: